ФСБ не подтвердила слухи о серьёзных боестолкновениях с террористами в приграничных областях РФ

ФСБ опровергла слухи о проникновении диверсантов в Белгородскую и Курскую области

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ФСБ сообщила о том, что информация касательно проникновения террористов и диверсантов из ВСУ в поселения Белгородской и Курской областей является ложной.

Фото: https://t.me/RVvoenkor/45683

Вместе с тем спецслужбы подтверждают, что с 10 марта наблюдается рост активности террористических проукраинских группировок в приграничной зоне. Было отражено несколько атак с целью пересечения границы и захода на территорию Российской Федерации. В ходе боестолкновения противник понём ощутимые потери и не добился выполнения поставленных перед ним задач.

"Свыше 100 человек живой силы противника, шесть танков, САУ "Caesar", 20 единиц боевых бронированных машин, опорный пункт."

Можно предположить, что рост активности ВСУ и союзных им террористических банд в приграничных районах связан с близостью президентских выборов в России.