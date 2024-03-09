Атака дронов на Ростовскую область потерпела фиаско

Минувшей ночью 41 беспилотник ВСУ самолётного типа пересёк границу Ростовской области. Целью атаки беспилотников был Таганрогский металлургический завод, играющий важную роль в поставке продукции оборонного назначения.
В ходе работы ПВО дроны были нейтрализованы и уничтожены. Их обломки упали на незаселённые площади, так что разрушений и жертв удалось избежать. Об этом сообщил губернатор Ростовской области Василий Голубев.Беспилотники ВСУ регулярно предпринимают атаки на приграничные регионы РФ, однако массированные атаки, подобные той, что имела место в эту ночь предпринимаются редко.
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