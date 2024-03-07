ФСБ разоблачила крупную схему по незаконной миграции

Сотрудники РУФСБ по Тюменской области и ПУ ФСБ по западному арктическому району пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной миграцией. По версии следствия, они получали деньги от иностранцев за фиктивные экзамены по русскому языку. Об этом сообщает tmn.aif.ru.
Благодаря этой схеме более чем 1 тыс. выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили незаконные документы, включая патенты на работу и виды на жительство в России. Уголовное дело возбуждено по факту организации незаконной миграции, за что фигурантов может ожидать до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.
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