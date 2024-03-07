ФСБ разоблачила крупную схему по незаконной миграции

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ФСБ пресекла деятельность группы по незаконной миграции

0:42
Происшествия

Сотрудники РУФСБ по Тюменской области и ПУ ФСБ по западному арктическому району пресекли деятельность группы лиц, занимавшихся незаконной миграцией. По версии следствия, они получали деньги от иностранцев за фиктивные экзамены по русскому языку. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

ФСБ пресекла деятельность группы по незаконной миграции
Фото: visualrian.ru by Andrey Stenin / Андрей Стенин is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Благодаря этой схеме более чем 1 тыс. выходцев из стран Центрально-Азиатского региона получили незаконные документы, включая патенты на работу и виды на жительство в России. Уголовное дело возбуждено по факту организации незаконной миграции, за что фигурантов может ожидать до 7 лет лишения свободы и штраф до 500 тыс. рублей.

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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