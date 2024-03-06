В Луганской Народной Республике произошел взрыв автобуса, который попал на мину, погибли люди

В Луганской Народной Республике автобус взорвался на мине, есть жертвы

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По информации из Telegram-канала, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о трагическом инциденте в Кировске, где автобус с людьми подорвался на мине, в результате погибли пять мирных граждан.

Фото: commons.wikimedia.org by HH58 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"В городе Кировске произошла трагедия — в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг", — сообщает Леонид Пасечник.

Кроме того, известно, что трое людей получили ранения, они уже получают медицинскую помощь.

Как сообщил Пасечник, работники МЧС и полиции находятся на месте происшествия.

Глава региона выражает соболезнования родственникам умерших, а также обещает предоставить необходимую помощь семьям пострадавших.