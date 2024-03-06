В Луганской Народной Республике произошел взрыв автобуса, который попал на мину, погибли люди

По информации из Telegram-канала, глава Луганской Народной Республики Леонид Пасечник заявил о трагическом инциденте в Кировске, где автобус с людьми подорвался на мине, в результате погибли пять мирных граждан.
"В городе Кировске произошла трагедия — в поселке Донецкий на мине подорвался автобус, который ехал на кладбище. В автомобиле находились восемь мирных граждан. Погибли пять человек, четверо из которых работали в МУП "Кировский комбинат коммунальных услуг", — сообщает Леонид Пасечник.
Кроме того, известно, что трое людей получили ранения, они уже получают медицинскую помощь.
Как сообщил Пасечник, работники МЧС и полиции находятся на месте происшествия.
Глава региона выражает соболезнования родственникам умерших, а также обещает предоставить необходимую помощь семьям пострадавших.
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