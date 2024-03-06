Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о теракте, который произошел в Бердянске. В результате взрыва погибла девушка.
"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", — написал он в своем Telegram-канале.
Поздне Владимир Рогов добавил сообщение о том, что жертву украинских нацистов из Бердянска спасти не удалось. Травмы девушки оказались несовместимыми с жизнью.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.