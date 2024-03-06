Украинские террористы устроили взрыв в Бердянске

Владимир Рогов: в результате теракта в Бердянске погибла девушка

0:37 Your browser does not support the audio element. Происшествия Теракты

Глава запорожского общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о теракте, который произошел в Бердянске. В результате взрыва погибла девушка.

Фото: wikimapia by Andrey Butko is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported license

"Нацисты пытаются сорвать выборы в Запорожской области, запугав моих земляков терактами. Террористы совершили теракт в Бердянске. Тяжело ранена девушка. Врачи борются за ее жизнь", — написал он в своем Telegram-канале.

Поздне Владимир Рогов добавил сообщение о том, что жертву украинских нацистов из Бердянска спасти не удалось. Травмы девушки оказались несовместимыми с жизнью.