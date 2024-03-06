Количество пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве возросло почти вдвое

РИА Новости: 18 пострадавших госпитализированы после пожара на Шагонарской ТЭЦ

1:04 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале проинформировал, что число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе достигло 18 человек, передаёт РИА Новости.

Фото: vk.com by ЧП КЫЗЫЛ ТЫВА is licensed under public domain

"Шесть находятся в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести находятся девять пострадавших. Еще трое — ближе к удовлетворительному",

— пояснил он.

Все пострадавшие сейчас перенаправлены в республиканские больницы Кызыла. Спасатели вывели из помещения 21 человека, троих сотрудников ТЭЦ продолжают искать. Пожар на предприятии удалось локализовать.

Первые сведения о ЧП начали поступать утром 6 марта. Местные власти сразу же дали указание приступить к ликвидации последствий инцидента. По данным МЧС России, пожар начался в котельной ТЭЦ. Причины возгорания пока выясняются.

Шагонарская ТЭЦ является одной из крупнейших тепловых электростанций в регионе. Станция обеспечивает электричеством и теплом несколько населённых пунктов Тывы.