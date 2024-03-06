Количество пострадавших при взрыве на ТЭЦ в Туве возросло почти вдвое

Глава Республики Тыва Владислав Ховалыг в своём Telegram-канале проинформировал, что число пострадавших при взрыве на Шагонарской ТЭЦ в Улуг-Хемском районе достигло 18 человек, передаёт РИА Новости.
"Шесть находятся в тяжелом состоянии. В состоянии средней тяжести находятся девять пострадавших. Еще трое — ближе к удовлетворительному",
— пояснил он.
Все пострадавшие сейчас перенаправлены в республиканские больницы Кызыла. Спасатели вывели из помещения 21 человека, троих сотрудников ТЭЦ продолжают искать. Пожар на предприятии удалось локализовать.
Первые сведения о ЧП начали поступать утром 6 марта. Местные власти сразу же дали указание приступить к ликвидации последствий инцидента. По данным МЧС России, пожар начался в котельной ТЭЦ. Причины возгорания пока выясняются.
Шагонарская ТЭЦ является одной из крупнейших тепловых электростанций в регионе. Станция обеспечивает электричеством и теплом несколько населённых пунктов Тывы.
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