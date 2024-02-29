Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе "Мисс Европа — 2024"

На конкурсе "Мисс Европа — 2024" в Ливане произошёл скандал, когда украинка Милена Мельничук обвинила россиянку Розу Гадиеву в покупке победы и провокациях со стороны организаторов.
Мельничук также утверждала, что её заставляли фотографироваться с Розой и даже дали похожие платья. Белорусская участница Ирина Максимович также высказала своё негодование по поводу поведения Мельничук.
В последующем посте в социальных сетях Мельничук заявила, что победу и третье место на конкурсе купили представители России и Белоруссии соответственно. Милена сама не получила никаких призов на конкурсе.
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