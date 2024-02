Украинка, россиянка и белоруска устроили скандал на конкурсе "Мисс Европа — 2024"

На конкурсе "Мисс Европа — 2024" в Ливане произошёл скандал, когда украинка Милена Мельничук обвинила россиянку Розу Гадиеву в покупке победы и провокациях со стороны организаторов.

Фото: "Sad face from Sofia" by Mirøslav Hristøff is licensed under CC BY 2.0.