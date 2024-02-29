Статуя Будды пронзила грудь мужчине, напавшему на монаха в Таиланде

Таец напал на монаха в храме и был убит статуей Будды

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таиланде статуя Будды пронзила грудь мужчине, который напал на монаха и устроил погром в храме, сообщает The Thaiger.

Фото: Wikimedia Commons by Preecha.MJ is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как рассказали правоохранители, мужчина напал на монаха в буддийском храме в провинции Чонбури на востоке Таиланда, после чего заперся в главном зале святилища и начал разрушать статуи. Полиция ждала снаружи из соображений безопасности, подозревая, что у нападавшего может быть оружие. Они предложили мужчине сдаться, но, поскольку реакции не последовало, решили выломать дверь и войти.

Оказавшись в храме, полицейские увидели на полу мужчину, лежащего мертвым в луже крови, со статуей Будды на груди. По версии полиции, преступник пытался взобраться на самый большой монумент в главном зале, однако его нога случайно соскользнула, и он упал на заостренную голову маленькой статуи, которая пронзила сердце и легкие.