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Им помогал сотрудник МВД: в Уфе поймали двух друзей, которые занимались организацией нелегального игорного бизнеса в городе

В Уфе задержали двух мужчин, которые занимались организацией игорного бизнеса

1:00
Происшествия

Два жителя Уфы с поддержкой девяти сообщников, в том числе сотрудника МВД, организовали и вели деятельность сети игровых клубов в период с начала 2022 года по весну 2023 года.

В Уфе задержали двух мужчин, которые занимались организацией игорного бизнеса
Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Группа, четко распределившая роли, открыла пять игровых заведений в городе. Приглашения в клубы распространялись исключительно через знакомых игроманов и только по рекомендации постоянных посетителей.

Каждый автомат в клубах работал на программном обеспечении без необходимой лицензии, что привело к значительному ущербу для правообладателей, оцененному более чем в 6,8 миллиона рублей. В свою очередь, молодые предприниматели получили доход в размере 4,6 миллиона рублей, сообщает mkset.ru.

После проведения обысков и изъятия 144 игровых автоматов правоохранительными органами, обвиняемые признали свою вину и выразили готовность сотрудничать со следствием.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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