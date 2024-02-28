Им помогал сотрудник МВД: в Уфе поймали двух друзей, которые занимались организацией нелегального игорного бизнеса в городе

В Уфе задержали двух мужчин, которые занимались организацией игорного бизнеса

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Два жителя Уфы с поддержкой девяти сообщников, в том числе сотрудника МВД, организовали и вели деятельность сети игровых клубов в период с начала 2022 года по весну 2023 года.

Фото: Openverse by Staropramen1969 is licensed under Public Domain Mark 1.0.

Группа, четко распределившая роли, открыла пять игровых заведений в городе. Приглашения в клубы распространялись исключительно через знакомых игроманов и только по рекомендации постоянных посетителей.

Каждый автомат в клубах работал на программном обеспечении без необходимой лицензии, что привело к значительному ущербу для правообладателей, оцененному более чем в 6,8 миллиона рублей. В свою очередь, молодые предприниматели получили доход в размере 4,6 миллиона рублей, сообщает mkset.ru.

После проведения обысков и изъятия 144 игровых автоматов правоохранительными органами, обвиняемые признали свою вину и выразили готовность сотрудничать со следствием.