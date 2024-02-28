Им помогал сотрудник МВД: в Уфе поймали двух друзей, которые занимались организацией нелегального игорного бизнеса в городе

Два жителя Уфы с поддержкой девяти сообщников, в том числе сотрудника МВД, организовали и вели деятельность сети игровых клубов в период с начала 2022 года по весну 2023 года.
Группа, четко распределившая роли, открыла пять игровых заведений в городе. Приглашения в клубы распространялись исключительно через знакомых игроманов и только по рекомендации постоянных посетителей.
Каждый автомат в клубах работал на программном обеспечении без необходимой лицензии, что привело к значительному ущербу для правообладателей, оцененному более чем в 6,8 миллиона рублей. В свою очередь, молодые предприниматели получили доход в размере 4,6 миллиона рублей, сообщает mkset.ru.
После проведения обысков и изъятия 144 игровых автоматов правоохранительными органами, обвиняемые признали свою вину и выразили готовность сотрудничать со следствием.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.