"Победа" отказала в перелете бывшему депутату. Он не смог пристегнуться ремнем и устроил дебош

Пассажира с крупным телосложением сняли с рейса "Победы" из Барнаула в Москву

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Авиакомпания "Победа" отказала в перелете из Барнаула в Москву бывшему депутату Алтайского законодательного собрания от КПРФ Артаку Махсудяну.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

На борту самолета произошел конфликт из-за того, что мужчина из-за крупного телосложения не смог пристегнуться. Бортпроводники объяснили, что воспользоваться удлинителем ремня безопасности пассажир не сможет, так как сидит у аварийного выхода.

Экс-депутату предложили пересесть на другое место, но он в ответ начал нецензурно оскорблять сотрудников авиакомпании и угрожать экипажу. Бортпроводники вызвали полицию, которая сняла Махсудяна с рейса.

Московская транспортная прокуратура начала проверку из-за отказа пассажиру в авиаперелете. После проверки обстоятельств инцидента ведомство даст оценку действиям сотрудников компании.

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