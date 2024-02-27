"Победа" отказала в перелете бывшему депутату. Он не смог пристегнуться ремнем и устроил дебош

Авиакомпания "Победа" отказала в перелете из Барнаула в Москву бывшему депутату Алтайского законодательного собрания от КПРФ Артаку Махсудяну.
На борту самолета произошел конфликт из-за того, что мужчина из-за крупного телосложения не смог пристегнуться. Бортпроводники объяснили, что воспользоваться удлинителем ремня безопасности пассажир не сможет, так как сидит у аварийного выхода.
Экс-депутату предложили пересесть на другое место, но он в ответ начал нецензурно оскорблять сотрудников авиакомпании и угрожать экипажу. Бортпроводники вызвали полицию, которая сняла Махсудяна с рейса.
Московская транспортная прокуратура начала проверку из-за отказа пассажиру в авиаперелете. После проверки обстоятельств инцидента ведомство даст оценку действиям сотрудников компании.
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