Берлин сделал заявление, что не намерен останавливать расследование выведения из строя газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" со своей стороны, так как проявляют к этому делу большой интерес. И, не смотря на то, что другие страны от этого отказываются, их расследование не прервется. Подчеркивается, что им занимаются, генеральная прокуратура Германии.
Ранее сообщалось, что Дания со своей стороны прекращает расследование диверсий на Российских газопроводах "Северный поток", в связи с тем, что не нашла основания для возбуждения уголовного дела. А до этого свое расследование остановила Швеция, объявив, что его продолжит Германия.
Сенатор ФРГ предполагает, что такое решение было принято странами из-за давления США.
Исследование, проведенное командой ученых из Нью-Йоркского университета, представляет новый подход к пониманию происхождения Большого сфинкса Гизы.