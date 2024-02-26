Правительство Германии заявило, что расследование диверсий на "Серверных потоках" со стороны Германии мудет продолжаться несмотря ни на что

Правительство ФРГ: Берлин заинтересован в расследовании диверсий на "Северных потоках"

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Берлин сделал заявление, что не намерен останавливать расследование выведения из строя газопроводов "Северный поток-1" и "Северный поток-2" со своей стороны, так как проявляют к этому делу большой интерес. И, не смотря на то, что другие страны от этого отказываются, их расследование не прервется. Подчеркивается, что им занимаются, генеральная прокуратура Германии.

Фото: berria.eus by FactsWithoutBias1 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Ранее сообщалось, что Дания со своей стороны прекращает расследование диверсий на Российских газопроводах "Северный поток", в связи с тем, что не нашла основания для возбуждения уголовного дела. А до этого свое расследование остановила Швеция, объявив, что его продолжит Германия.

Сенатор ФРГ предполагает, что такое решение было принято странами из-за давления США.