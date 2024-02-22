В США аризонский ядозуб Уинстон выбрался из клетки и своим укусом убил хозяина

В США домашняя ящерица выбралась из клетки и убила хозяина

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

34-летний Кристофер Уорд из США был хозяином двух ядовитых ящериц. Он держал их в клетке и был уверен, что такое соседство совершенно не опасно, однако это привело к его смерти.

Фото: flickr.com by Vesque (1912) is licensed under Flickr API

Однажды гражданская жена Кристофера, находясь в другой комнате, услышала крик за стеной. Она поспешила к Кристоферу и увидела его на полу. Одна из ящериц — аризонский ядозуб по имени Уинстон — выбралась из клетки и укусила хозяина.

Кристофер начал тяжело дышать, его тошнило. Женщина тут же вызвала врачей. Пациент четыре дня находился в больнице, но его жизнь так и не удалось спасти. Когда полицейские приехали в дом Уорда, оказалось, что у него также были десятки домашних пауков. Полицейские забрали ящериц и доставили их в центр реабилитации диких животных.

По закону американского города Лейквуда, где жил Кристофер, запрещено держать дома ядовитых животных.

Основная пища аризонских ядозубов — птицы и их яйца. Человек, которого кусает ядозуб, терпит сильную боль, яд этой рептилии опасен, но редко приводит к смерти.