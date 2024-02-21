Петра Первого видели реликтовые сосны, а сейчас угрожает храму

Храм в Петрозаводске на грани разрушения из-за скольжения склона

В Петрозаводске начал осыпаться склон, на котором расположен храм Иоанна Богослова, построенный 20 лет назад.

Фото: Wikipedia by Eniisi Lisika is licensed under CC0

Общественник Александр Гезалов обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с призывом обратить внимание на угрозу разрушения храма из-за строительства торгового центра с нарушением норм безопасности. Об этом сообщает karelinform.ru.

На склоне холма растут реликтовые сосны, что делает ситуацию еще более опасной. Возможная трагедия становится актуальной из-за таяния снега, поэтому срочные меры необходимы для предотвращения катастрофы.