В Петрозаводске начал осыпаться склон, на котором расположен храм Иоанна Богослова, построенный 20 лет назад.
Общественник Александр Гезалов обратился к главе Карелии Артуру Парфенчикову с призывом обратить внимание на угрозу разрушения храма из-за строительства торгового центра с нарушением норм безопасности. Об этом сообщает karelinform.ru.
На склоне холма растут реликтовые сосны, что делает ситуацию еще более опасной. Возможная трагедия становится актуальной из-за таяния снега, поэтому срочные меры необходимы для предотвращения катастрофы.
Летом 2024 года Россия столкнется с "жарой тысячелетия" - это последствия Эль-Ниньо. Неистовая жара ударит по столице, мегаполисам, Кавказу и курортам юга РФ.