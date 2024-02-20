Полиция задержала лидеров общественной организации для помощи глухим

МВД провело задержания руководства "Всероссийского общества глухих"

1:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня стало известно о задержании полицейскими руководителей "Всероссийского общества глухих" (ВОГ). Задержаны президент общества Станислав Иванов, первый вице-президент и вице-президент, помощник президента, руководитель Новосибирского отделения ВОГ. Подробности и причины задержания не уточняются. Скорее всего, речь идёт о неком экономическом правонарушении.

Фото: ТАСС by Михаил Терещенко

Всероссийское общество глухих - это общероссийская общественная организация людей с нарушениями слуха. Она была создана в 1926 году и является одной из старейших и крупнейших организаций подобного рода в мире.

Основные задачи Всероссийского общества глухих включают в себя:

1. Защиту прав и интересов людей с нарушениями слуха, включая содействие их социальной и трудовой адаптации, а также обеспечение доступности образования, информации и культуры.

2. Содействие научным исследованиям в области медицины, сурдопедагогики и других смежных областях, направленных на улучшение качества жизни людей с нарушениями слуха.

3. Развитие спорта и туризма среди глухих, а также содействие их участию в общественной и культурной жизни страны.

4. Помощь в трудоустройстве глухих людей, включая создание и поддержку специализированных предприятий и организаций.

5. Развитие международных связей с аналогичными организациями за рубежом.

Подробности скандала в ВОГ пока не известны.