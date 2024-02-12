"Уходил от столкновения": 12 человек получили травмы в аварии со школьным автобусом в Псковской области, трое детей в реанимации

Школьный автобус попал в ДТП в Псковской области, трое детей в реанимации

1:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своём Telegram-канале раскрыл подробности аварии ДТП со школьным автобусом в Пушкиногорском районе.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно рабочей версии, водитель направил машину в кювет, чтобы не врезаться лоб-в-лоб во встречный большегруз. По словам Ведерникова, в момент аварии в автобусе находились 23 человека, 12 из них получили различные травмы. В числе пострадавших — девять детей 2006-2010 года рождения. Трое несовершеннолетних находятся в реанимации.

"По предварительным данным, автобус уходил от столкновения с большегрузом. Если подтвердится — выходит, водитель спас больше 20 человек", — отметил губернатор.

По факту аварии проводится доследственная проверка, её ход на контроле региональной прокуратуры. Стоит отметить, что в центральной и южной части Псковской области 12 февраля прошёл ледяной дождь. Но, как отметил Ведерников, причиной ДТП не являются погодные условия. Росавтодор сообщает, что состояние дороги было в пределах нормы.

Школьный автобус ПАЗ, вылетевший в кювет в Пушкиногорском районе, вёз на экскурсию старшеклассников и сопровождающих их взрослых по маршруту посёлок Пустошка — Пушкинские горы.

По данным Telegram-канала "112", в районе деревни Заходы Псковской области также перевернулась машина "скорой помощи", которая ехала к месту ДТП со школьным автобусом. В этой аварии пострадали фельдшер и водитель неотложки.