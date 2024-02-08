"Чудовищное преступление": отец избитого подростка в Королёва рассказал о случившемся

В Королёве серьёзно травмировали подростка, которого избили сверстники. По словам отца школьника, сейчас он чувствует себя неважно. На данный момент мальчик получает лечение.
Как сообщил Телеканалу "360" отец пострадавшего, его сын получил сотрясение головного мозга и множество гематом. Появились проблемы со слухом.
Мужчина рассказал, что на мальчика напали неизвестные подростки. Среди них были два знакомых пострадавшего.
"Вот эти двое собрали какую-то компанию непонятно для чего и совершили это чудовищное преступление. Там еще пистолет травматический, оказывается, был, сейчас все выясняется", — поделился отец мальчика.
Мужчина сообщил, что инцидент произошёл не на территории школы, в возле неё. Нападение случилось возле гимназии № 17.
При подготовке к посеву растений важно не только выбрать правильное место и время, но и правильно подготовить семена. Одним из важных этапов подготовки является замачивание семян. Этот процесс позволяет ускорить прорастание и повысить всхожесть семян, что в свою очередь положительно сказывается на урожайности.