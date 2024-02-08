"Чудовищное преступление": отец избитого подростка в Королёва рассказал о случившемся

Отец избитого в Королёве подростка рассказал, что сын получил серьёзные травмы

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Королёве серьёзно травмировали подростка, которого избили сверстники. По словам отца школьника, сейчас он чувствует себя неважно. На данный момент мальчик получает лечение.

Фото: commons.wikimedia.org by Ilya Plekhanov is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Как сообщил Телеканалу "360" отец пострадавшего, его сын получил сотрясение головного мозга и множество гематом. Появились проблемы со слухом.

Мужчина рассказал, что на мальчика напали неизвестные подростки. Среди них были два знакомых пострадавшего.

"Вот эти двое собрали какую-то компанию непонятно для чего и совершили это чудовищное преступление. Там еще пистолет травматический, оказывается, был, сейчас все выясняется", — поделился отец мальчика.

Мужчина сообщил, что инцидент произошёл не на территории школы, в возле неё. Нападение случилось возле гимназии № 17.