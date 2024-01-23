Шокирующее нападение подростков в московском ЖК: мужчина в реанимации, а зачинщиков отпустили

В московском районе Бутово два несовершеннолетних напали на соседа в подъезде жилого комплекса "Эталон-сити". 12-летний мальчик, вооружённый ножом, и его брат проявляли здесь агрессию в течение двух лет, совершая различные преступления. Об этом сообщает EADaily.
В результате нападения мужчина попал в реанимацию, теряя много крови. Однако, несмотря на явные нарушения, подростков отпустили домой.
Родители пострадавшего выразили недовольство безнаказанностью подростков и отсутствием эффективной реакции со стороны правоохранительных органов.
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