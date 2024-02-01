Главный бухгалтер в Челябинской области похитила более миллиона рублей

Крупное хищение: челябинского бухгалтера задержали за кражу более миллиона рублей

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Челябинской области выявлен факт хищения более миллиона рублей, выделенных на хознужды.

Фото: openverse by Waltie is licensed under CC BY 2.0

Полицейские сообщили, что 57-летняя главный бухгалтер, воспользовавшись служебным положением, подменила сведения в отчетах, похитив выделенные ей деньги. Об этом сообщает kursdela.biz.

Она также решила легализовать украденные средства, оплачивая ими кредит. Женщине удалось легализовать более 250 тыс. рублей. По данному инциденту возбуждены уголовные дела о мошенничестве и легализации денежных средств, которые будут рассмотрены в суде.