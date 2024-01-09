В Тюмени избит участник СВО

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Как сообщается в пресс-службе УМВД РФ по Тюменской области, в Тюмени полиция выясняет обстоятельства и участников уличного конфликта, в котором пострадал, предположительно, ветеран СВО.

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Произошёл инцидент на улице Малышева, 35, прибывшая на место происшествия бригада медиков, доставила потерпевшего в больницу. Его состояние оценивается как средней степени тяжести, говорится в пресс-службе регионального депздрава.

"В 1.45 было принято сообщение от медиков, что поступил мужчина 1997 года рождения с телесными повреждениями. Проводится проверка, выясняются обстоятельства и участники конфликта, после этого будет дана правовая оценка случившемуся в соответствии с законом", - сообщили в пресс-службе.

Ранее СМИ сообщали об избиении участника СВО в Санкт-Петербурге, по факту происшествия было возбуждено уголовное дело.