Умерла ведущая программы "Время" и "Голубых огоньков" Галина Зименкова

Галина Зименкова, диктор программы "Время" в советские годы и заслуженная артистка РСФСР, скончалась в возрасте 82 лет, как сообщили на "Первом канале". Ее уникальный и узнаваемый голос был любим миллионами зрителей в Советском Союзе. Причина ее ухода из жизни не была оглашена.
Зименкова активно участвовала в праздничных "Голубых огоньках" более двух десятилетий и вела программы, такие как "Подмосковные встречи" и "Пусть всегда будет солнце". Кроме этого, она обучала русскому языку студентов в Японии и делилась опытом работы в сфере журналистики с начинающими журналистами в Москве.
Дмитрий Борисов, журналист и телеведущий "Первого канала", подчеркнул, что Зименкова долго страдала от тяжелой болезни, а ее судьба была трудной, включая утрату сына. Он отметил, что она многократно пыталась помочь своему сыну в преодолении зависимости, но все попытки были безуспешными. Зименкова осталась одна, и, как отметил Борисов, если бы не поддержка близких подруг, ее уход из жизни мог бы произойти раньше.
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