Bangkok Post: в Таиланде не удалось спасти туриста из России, он утонул

В Таиланде на острове Самуи в провинции Сураттхани нашли утонувшего россиянина Ранее мужчина пропал без вести. Об этом стало 30 декабря. Информацию приводит издание Bangkok Post.

Фото: "Таиланд, Краби, март 2013 - panoramio" by Roma Neus is licensed under CC BY 3.0.

Известно, что мужчина отдыхал вместе с двумя соотечественниками в гостинице на Самуи в Таиланде. 29 декабря мужчина заплыл слишком далеко от берега, его унесло волнами. В тот же день начались его поиски. Тайское издание сообщает, что мужчину не получилось найти.

Его останки были обнаружены 30 декабря.

Ранее мы сообщали о том, что 27-летний российский турист, потеряв ощущение реальности из-за чрезмерного употребления марихуаны, едва не утонул на пляже Паттайи в Таиланде. Инцидент произошёл 5 декабря на пляже Джомтьен, когда мужчина потерял сознание в море.