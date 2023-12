В Таиланде на острове Самуи в провинции Сураттхани нашли утонувшего россиянина Ранее мужчина пропал без вести. Об этом стало 30 декабря. Информацию приводит издание Bangkok Post.

Фото: "Таиланд, Краби, март 2013 - panoramio" by Roma Neus is licensed under CC BY 3.0.