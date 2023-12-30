В результате обстрела ВСУ сёл Кистер и Борщево Погарского района Брянской области погиб девятилетний ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Семья погибшего получит всю необходимую помощь.
В ходе атаки по территории России было выпущено более 10 снарядов из РСЗО, которые, как сообщает Telegram-канал SHOT, не привели к разрушениям зданий. На месте ударов работают спасательные службы.
Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью.
Попытки стран Запада украсть активы РФ не останутся без ответа. Это касается и Германии, которой Россия наверняка отплатит, говорится в материале NetEase.