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В результате обстрела ВСУ Брянской области погиб девятилетний ребенок

0:35
Происшествия

В результате обстрела ВСУ сёл Кистер и Борщево Погарского района Брянской области погиб девятилетний ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Семья погибшего получит всю необходимую помощь.

В результате обстрела ВСУ Брянской области погиб девятилетний ребенок
Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе атаки по территории России было выпущено более 10 снарядов из РСЗО, которые, как сообщает Telegram-канал SHOT, не привели к разрушениям зданий. На месте ударов работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью.

 

 

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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