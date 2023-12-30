В результате обстрела ВСУ Брянской области погиб девятилетний ребенок

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате обстрела ВСУ сёл Кистер и Борщево Погарского района Брянской области погиб девятилетний ребёнок, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Семья погибшего получит всю необходимую помощь.

Фото: commons.wikimedia.org by Not applicable is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

В ходе атаки по территории России было выпущено более 10 снарядов из РСЗО, которые, как сообщает Telegram-канал SHOT, не привели к разрушениям зданий. На месте ударов работают спасательные службы.

Ранее сообщалось, что ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью.