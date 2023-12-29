ПВО уничтожили украинский БПЛА над Брянской областью

Российские системы противовоздушной обороны успешно уничтожили беспилотный летательный аппарат над территорией Брянской области, сообщает министерство обороны России.
По информации ведомства, в 16:20 по московскому времени была предотвращена попытка террористической атаки со стороны киевского режима, использующего беспилотный летательный аппарат типа самолета.
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