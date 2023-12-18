Авария с школьным автобусом: косуля выбежала на дорогу в Кировском округе

Сегодня утром в Кировском округе произошла дорожная авария с пассажирским автобусом, перевозившим 29 школьников в Большереченский зоопарк. Косуля выбежала на дорогу, погибнув под колесами транспорта.
Как сообщает gorod55.ru, дети не пострадали, и автобус продолжил движение к своему пункту назначения.
Полиция проводит проверку, а наблюдения за последней неделей свидетельствуют о чаще встречающихся косулях в регионе, особенно вблизи города.
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