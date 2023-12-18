Авария с школьным автобусом: косуля выбежала на дорогу в Кировском округе

0:32 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня утром в Кировском округе произошла дорожная авария с пассажирским автобусом, перевозившим 29 школьников в Большереченский зоопарк. Косуля выбежала на дорогу, погибнув под колесами транспорта.

Фото: УМВД РФ по Омской области

Как сообщает gorod55.ru, дети не пострадали, и автобус продолжил движение к своему пункту назначения.

Полиция проводит проверку, а наблюдения за последней неделей свидетельствуют о чаще встречающихся косулях в регионе, особенно вблизи города.