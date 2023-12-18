В Иркутске рысь забрела на территорию предприятия

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

На место выехали полицейские, которые изучили записи с камер наблюдения. На кадрах было видно, как животное свободно разгуливает по территории предприятия. Полицейские отправились на поиск рыси, но обнаружить опасного хищника им не удалось. В МВД предупредили горожан, что при встрече с животным необходимо соблюдать меры безопасности.

Фото: pixabey.com

"В дежурную часть отдела полиции… поступило сообщение от начальника смены сторожевой службы одной из организаций, расположенных в Свердловском округе областного центра. Мужчина сообщил, что на прилегающей территории он заметил животное, похожее на рысь", - говорится в сообщении.

Напомним, на прошлой неделе в поселке Невон Усть-Илимского района к людям вышел молодой медведь, который искал себе пропитание.