В Красноярске умер полугодовалый ребенок от укола антибиотика

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Красноярске скончалась шестимесячная девочка после того, как ей был сделан самостоятельный укол антибиотика, без предварительного назначения врача, ее родителями. По информации телеграм-канала Baza, 18 ноября 30-летняя мать и 39-летний отец приняли решение лечить свою дочь без медицинского совета, вводя ей антибиотик цефтриаксон. В результате у ребенка развился анафилактический шок и судорожный синдром. После этого ее госпитализировали, однако она впала в кому и умерла.

Фото: openverse by Sarah G is licensed under CC BY 2.0.

По данным журналистов, мать погибшей работала поваром на овощебазе, а отец был таксистом. Пока неясно, почему они приняли решение лечить своего ребенка самостоятельно. Предварительная информация указывает на то, что мать находилась в России нелегально, что, возможно, стало причиной того, что родители опасались обращаться к врачам, сообщает prmira.ru.