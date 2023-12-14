В Красноярске скончалась шестимесячная девочка после того, как ей был сделан самостоятельный укол антибиотика, без предварительного назначения врача, ее родителями. По информации телеграм-канала Baza, 18 ноября 30-летняя мать и 39-летний отец приняли решение лечить свою дочь без медицинского совета, вводя ей антибиотик цефтриаксон. В результате у ребенка развился анафилактический шок и судорожный синдром. После этого ее госпитализировали, однако она впала в кому и умерла.
По данным журналистов, мать погибшей работала поваром на овощебазе, а отец был таксистом. Пока неясно, почему они приняли решение лечить своего ребенка самостоятельно. Предварительная информация указывает на то, что мать находилась в России нелегально, что, возможно, стало причиной того, что родители опасались обращаться к врачам, сообщает prmira.ru.
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