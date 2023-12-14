ГУР Украины взяла на себя ответственность за налёт дронов на РФ

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Ночная атака дронов на Центральную Россию — дело рук украинской военной разведки, сообщила в четверг РБК-Украина со ссылкой на источники в спецслужбах.

Фото: Unsplash

По данным Минобороны РФ, в ночь на 14 декабря в Московской и Калужской области средствами ПВО были уничтожены девять украинских беспилотников.

Их целями, по утверждению собеседника издания, были военные объекты, а задачей — очередное напоминание россиянам, "что у них тоже не будет спокойных ночей".

По предположению телеграм-канала Baza, вероятными целями украинских дронов были воинские части в Алабине и Подольске, а также Володарская нефтебаза в Раменском районе Подмосковья.