В Томской области за взятки были осуждены 9 студентов за последние три года

0:28 Your browser does not support the audio element. Происшествия

За последние три года в вузах Томской области было поднято 11 уголовных дел по фактам коррупции, включая 9 студентов и 2 преподавателей, сообщили в областной прокуратуре.

Фото: Пресс-служба СУ СК России по Ярославской области

Начальник отдела по надзору за соблюдением законодательства в области противодействия коррупции, Игорь Паницкий, подчеркнул, что сфера образования остается высокорискованной относительно коррупции, сообщает Аргументы и факты – Томск.

В Томской области окончено и направлено в суд уголовное дело по факту получения взятки в крупном раз