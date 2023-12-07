Правоохранительные органы задержали отца устроившей стрельбу в школе в Брянске восьмиклассницы

0:38 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В результате стрельбы в брянской школе 7 декабря правоохранительные органы задержали отца восьмиклассницы, которая открыла огонь и ранила нескольких одноклассников. Полиция проводит допрос 53-летнего мужчины в надежде выяснить, откуда его дочери досталось оружие.

Фото: openverse.org by Сергей Алексеев is licensed under CC BY 3.0.

Как сообщает канал Shot, накануне происшествия отец школьницы отмечал свой день рождения, что могло послужить обстоятельством для дочери в подготовке к трагедии.

53-летний отец девочки Дмитрий рассказал, что оружие хранится у него в металлическом шкафу, закрытом на замок, и все документы на ружьё в порядке. Он предполагает, что его дочь украла ключ от оружейного сейфа и взяла с собой дробовик и охотничий нож, когда уходила в школу, хотя он сам не видел этого.

На вопрос о мотивах кровавой расправы над одноклассниками Дмитрий ответил, что не знает. По его словам, девочка не жаловалась на издевательства со стороны своих одноклассников, и если они действительно были, она всегда старалась скрывать свои переживания и не делиться ими со своими близкими.

В 9:15 было опубликовано сообщение о инциденте со стрельбой в гимназии №5. Одна из учениц школы пришла с ружьём, поднялась на четвёртый этаж, где проходил урок биологии, и открыла огонь по своим одноклассникам.