Рогов: в ЛНР взорвали машину депутата Народного Совета ЛНР Попова

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов поделился подробностями гибели бывшего депутата парламента ЛНР Олега Попова.

Фото: Openverse by Khamenei.ir is licensed under CC BY 4.0

Отмечается, что в среду, 6 декабря, в центре "Луганска" возле стадиона "Авангард" взорвался автомобиль. По словам Рогова, в результате теракта был ранен экс-депутат Народного совета ЛНР Олег Попов. Тело депутата обнаружила выехавшая на место происшествия бригада медиков. Однако ранения, полученные депутатом, оказались несовместимы с жизнью.

Как уточнили представители правоохранительных органов, в настоящее время Следственный комитет РФ завёл уголовное дело по трём статьям: о террористическом акте, незаконном изготовлении и хранении взрывчатых веществ.

Известно, что покушение на Попова уже было совершенно в сентябре прошлого года. Депутат был объявлен погибшим.