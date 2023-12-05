В Ленинградской области по вине перебегавшего дорогу лося погиб 30-летний мужчина.
По информации регионального МВД, трагедия произошла в 17.25 на трассе "Подъездной путь к морскому торговому порту Усть-Луга". Животное выбежало на дорогу и попало под автомобиль Kia Rio.
"В результате ДТП водитель скончался на месте происшествия, а его пассажир, неустановленный мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии", — сообщили в ведомстве.
Что касается самого четвероногого виновника смертельной аварии, он также погиб.
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