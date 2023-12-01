В Нижнем Тагиле мошенники оформили кредит на девушку: украли 700 000 рублей

1:18 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Работающая в педагогическом колледже Нижнего Тагила девушка столкнулась с аферистами, которые оформили на нее кредит на сумму 700 тысяч рублей.

Фото: "An online fraudster commits online fraud or identity theft wearing black gloves" by Patrick Cannon Tax Barrister is licensed under CC BY 2.0.

Инцидент начался с сообщения в мессенджере, отправленного неизвестным человеком от имени ее руководителя. В сообщении было утверждено, что представитель министерства образования свяжется с ней в ближайшее время.

Позднее поступил звонок с мужским голосом, который назвал имя и отчество девушки, заявив, что в колледже произошла утечка ее личных данных, и директор находится под следствием. Затем ей сообщили, что ей предстоит контакт с представителями ФСБ и Центробанка, так как от ее лица были переведены средства за границу, сообщает tagilcity.ru.

Представитель банка связался с пострадавшей и уведомил, что на нее оформлено кредитное обязательство, которое требуется аннулировать. Для этого ей необходимо было выполнить ряд инструкций через мобильное банковское приложение. После выполнения всех указаний девушка сняла деньги в банкомате и перевела их на "безопасные счета".

Позже пострадавшая осознала, что стала жертвой мошенников, и обратилась в полицию.

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