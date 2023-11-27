В Новороссийске 38-летняя женщина, которая направлялась в фитнес-центр на своей BMW X6, была похищена бандой автоугонщиков, возглавляемой бойцом MMA. Информацию об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Через двое суток женщину нашли в лесу с множеством ножевых ранений. Её автомобиль исчез. В тот же день были задержаны трое подозреваемых в этом преступлении. Среди них оказались 29-летний боец MMA и двое его друзей: 30-летний мужчина, ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой, и 33-летний местный житель.
В отношении всех троих возбудили уголовное дело по двум статьям, включая статью 126 ("Похищение человека") УК РФ.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.