В Новороссийске автоугонщики напали на женщину на BMW X6 и убили её

0:52 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Новороссийске 38-летняя женщина, которая направлялась в фитнес-центр на своей BMW X6, была похищена бандой автоугонщиков, возглавляемой бойцом MMA. Информацию об этом сообщает Telegram-канал SHOT.

Фото: Фото: ГСУ СК России

Через двое суток женщину нашли в лесу с множеством ножевых ранений. Её автомобиль исчез. В тот же день были задержаны трое подозреваемых в этом преступлении. Среди них оказались 29-летний боец MMA и двое его друзей: 30-летний мужчина, ранее судимый за причинение вреда здоровью средней тяжести и разбой, и 33-летний местный житель.

В отношении всех троих возбудили уголовное дело по двум статьям, включая статью 126 ("Похищение человека") УК РФ.