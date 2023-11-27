Огромная волна унесла девушку под автомобиль во время шторма на территории Новороссийска.
По информации Shot, пострадавшая находилась рядом с черноморским побережьем. Отмечается, что её внезапно смыло под авто сильным ударом волны. Люди, которые сидели в другой машине неподалёку от места ЧП, бросились спасать девушку.
Инцидент произошёл в населённом пункте Широкая Балка.
Ранее мощный шторм накрыл Крымский полуостров. Руководитель республики Сергей Аксёнов объявил понедельник в Крыму нерабочим днём из-за ухудшения погодных условий. Сильный ветер повалил деревья и снёс крыши с некоторых домов на полуострове.
Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.