В Новороссийске во время шторма девушку смыло под авто огромной волной

0:44 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Огромная волна унесла девушку под автомобиль во время шторма на территории Новороссийска.

Фото: openverse.org by Trey Ratcliff is licensed under CC BY-NC-SA 2.0.

По информации Shot, пострадавшая находилась рядом с черноморским побережьем. Отмечается, что её внезапно смыло под авто сильным ударом волны. Люди, которые сидели в другой машине неподалёку от места ЧП, бросились спасать девушку.

Инцидент произошёл в населённом пункте Широкая Балка.

Ранее мощный шторм накрыл Крымский полуостров. Руководитель республики Сергей Аксёнов объявил понедельник в Крыму нерабочим днём из-за ухудшения погодных условий. Сильный ветер повалил деревья и снёс крыши с некоторых домов на полуострове.