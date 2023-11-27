Житель ХМАО облил дочь кипятком, перепутав краны с водой в бане

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В частном доме на территории Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе произошла трагедия. Мужчина, возглавляющий местную службу снабжения водой, отправился с дочерью в баню и облил её кипятком.

Фото: Openverse by mos.ru. Юлия Иванко is licensed under CC BY 4.0

Как отмечает Ural Mash, школьница почти всегда ходит в баню вместе с мамой или бабушкой, однако в минувшую среду она пошла туда с отцом.

Подчёркивается, что мужчина перепутал краны, набрал горячую воду вместе холодной, после чего вылил её на ребёнка.

Медики выявили у пострадавшей ожоги 84% тела. Первоклассница была доставлена в отделение реанимации Югорска, а затем её решили отправить в сургутскую больницу. Сейчас ребёнок подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.

Следователи запустили проверку по факту инцидента.

Ранее в ХМАО 69-летний охотник выстрелил из ружья в мальчика, перепутав его с гусём.