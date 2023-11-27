В частном доме на территории Югорска в Ханты-Мансийском автономном округе произошла трагедия. Мужчина, возглавляющий местную службу снабжения водой, отправился с дочерью в баню и облил её кипятком.
Как отмечает Ural Mash, школьница почти всегда ходит в баню вместе с мамой или бабушкой, однако в минувшую среду она пошла туда с отцом.
Подчёркивается, что мужчина перепутал краны, набрал горячую воду вместе холодной, после чего вылил её на ребёнка.
Медики выявили у пострадавшей ожоги 84% тела. Первоклассница была доставлена в отделение реанимации Югорска, а затем её решили отправить в сургутскую больницу. Сейчас ребёнок подключён к аппарату искусственной вентиляции лёгких.
Следователи запустили проверку по факту инцидента.
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Лыжник отморозил свое мужское достоинство. Также сообщается, что температура во время гонки опускалась до 15 градусов ниже нуля по Цельсию.