В ЛНР мужчина бросил бомбу в автомобиль с женой и ребёнком

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Антрацита в ЛНР бросил взрывное устройство в автомобиль своей жены, где в тот момент находился также ребёнок.

Фото: openverse.org by Darron Birgenheier is licensed under CC BY-SA 2.0.

В ЛНР расследуют преступление с применением взрывчатых веществ. Мужчина из-за ревности пытался взорвать машину с женой и ребёнком.

Он закинул в автомобиль бомбу, отчего машина загорелась изнутри. Ребёнок получил многочисленные травмы.

Полиция оперативно задержала мужчину. Ему грозит срок за покушение на убийство двух и более лиц.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство двухлетнего ребёнка.