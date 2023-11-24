Житель Антрацита в ЛНР бросил взрывное устройство в автомобиль своей жены, где в тот момент находился также ребёнок.
В ЛНР расследуют преступление с применением взрывчатых веществ. Мужчина из-за ревности пытался взорвать машину с женой и ребёнком.
Он закинул в автомобиль бомбу, отчего машина загорелась изнутри. Ребёнок получил многочисленные травмы.
Полиция оперативно задержала мужчину. Ему грозит срок за покушение на убийство двух и более лиц.
Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге мужчину приговорили к 17 годам лишения свободы за убийство двухлетнего ребёнка.
Певец Сергей Пенкин стал редким гостем на телевидении и светских тусовках.