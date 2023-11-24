В районе Люблино в Москве удалось потушить открытый огонь, который возник на электрической подстанции "Чагино". По информации источника, пожар был локализован в 06:34, а ликвидирован через пять минут.
Возгорание произошло ранним утром 24 ноября. Свидетели заметили открытый огонь и чёрный дым на месте происшествия. Площадь возгорания оказалась равной 200 квадратным метрам. Горели топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. Тушение осложнялось из-за низкого давления воды, однако специалисты приняли меры по его повышению, сняв задвижки. Также была отправлена мобильная лаборатория для исследования ситуации. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщил источник Телеканалу "360".
Символ мог появится между апрелем и августом 2023 года.