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В Москве загорелась печально известная подстанция Чагино
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Пожар на электроподстанции "Чагино" в ЮВАО Москвы потушили

0:53
Происшествия

В районе Люблино в Москве удалось потушить открытый огонь, который возник на электрической подстанции "Чагино". По информации источника, пожар был локализован в 06:34, а ликвидирован через пять минут.

Пожар на электроподстанции "Чагино" в ЮВАО Москвы потушили
Фото: TG-канал МЧС России

Возгорание произошло ранним утром 24 ноября. Свидетели заметили открытый огонь и чёрный дым на месте происшествия. Площадь возгорания оказалась равной 200 квадратным метрам. Горели топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. Тушение осложнялось из-за низкого давления воды, однако специалисты приняли меры по его повышению, сняв задвижки. Также была отправлена мобильная лаборатория для исследования ситуации. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщил источник Телеканалу "360".

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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