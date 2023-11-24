Пожар на электроподстанции "Чагино" в ЮВАО Москвы потушили

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В районе Люблино в Москве удалось потушить открытый огонь, который возник на электрической подстанции "Чагино". По информации источника, пожар был локализован в 06:34, а ликвидирован через пять минут.

Фото: TG-канал МЧС России

Возгорание произошло ранним утром 24 ноября. Свидетели заметили открытый огонь и чёрный дым на месте происшествия. Площадь возгорания оказалась равной 200 квадратным метрам. Горели топливный резервуар с маслом и транзитный трансформатор. Тушение осложнялось из-за низкого давления воды, однако специалисты приняли меры по его повышению, сняв задвижки. Также была отправлена мобильная лаборатория для исследования ситуации. На данный момент пожар полностью ликвидирован, сообщил источник Телеканалу "360".