Мать убийцы Пустовалова отказалась рассказать о том, чем её сын займётся на свободе

1:08 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Мать Александра Пустовалова, известного киллера, который недавно вышел из колонии, отказалась отвечать на вопросы о его планах и том, чем он будет заниматься на свободе. Об этом сообщает издание KP. RU.

Фото: Фото: ГСУ СК России

На вопрос журналистов женщина вначале шутливо заметила: "А вы уверены, что вы должны этим интересоваться?"

Затем она добавила, что всю банду, к которой принадлежал её сын, уже ликвидировали.

"Он что, один пойдёт? Как дракон трехглавый?" — цитирует издание слова матери.

Согласно её словам, сын не поделился с ней своими планами на будущее.

Напомним, что известный киллер 90-х годов, известный как Саша Солдат, вышел на свободу 17 ноября. Он отбывал 24 года заключения за совершение заказных убийств в колонии строгого режима в посёлке Монино. Чтобы избежать ненужной шумихи, мужчина покинул колонию незаметно.

Пустовалов был членом преступной группировки Ореховская ОПГ и совершил как минимум 22 убийства.

Из жизни уголовного розыска. Как оперативники ловят преступников?