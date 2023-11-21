Мать Александра Пустовалова, известного киллера, который недавно вышел из колонии, отказалась отвечать на вопросы о его планах и том, чем он будет заниматься на свободе. Об этом сообщает издание KP. RU.
На вопрос журналистов женщина вначале шутливо заметила: "А вы уверены, что вы должны этим интересоваться?"
Затем она добавила, что всю банду, к которой принадлежал её сын, уже ликвидировали.
"Он что, один пойдёт? Как дракон трехглавый?" — цитирует издание слова матери.
Согласно её словам, сын не поделился с ней своими планами на будущее.
Напомним, что известный киллер 90-х годов, известный как Саша Солдат, вышел на свободу 17 ноября. Он отбывал 24 года заключения за совершение заказных убийств в колонии строгого режима в посёлке Монино. Чтобы избежать ненужной шумихи, мужчина покинул колонию незаметно.
Пустовалов был членом преступной группировки Ореховская ОПГ и совершил как минимум 22 убийства.
Ряд деятелей культуры, журналистов и правозащитников обратились к Москальковой с просьбой изменить меру пресечения драматургу Петрийчук и режиссёру Беркович, которые находятся в СИЗО.