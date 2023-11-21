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На Сахалине военнослужащий отказался ехать в зону СВО и получил почти три года колонии

1:22
Происшествия

В пресс-службе военного гарнизонного суда в Южно-Сахалинске сообщили, что военнослужащий был признан виновным в неисполнении приказа. Ему назначено наказание в виде 2 лет и 10 месяцев лишения свободы. Судом установлено, что боец совершил преступление, предусмотренное частью 2.1 статьи 332 Уголовного кодекса Российской Федерации.

На Сахалине военнослужащий отказался ехать в зону СВО и получил почти три года колонии
Фото: Нейросеть Шедеврум

Во время судебного заседания было установлено, что 25 июля мужчина не выполнил приказ, который ему дал командир воинской части, поскольку военный боялся за свою жизнь. По этому приказу боец должен был отправиться 27 июля на Украину для участия в боевых действиях, однако в указанный день он не явился на службу. На следующий день он снова отказался выполнить приказ командира, находясь при этом в присутствии своих сослуживцев.

Суд принял во внимание, что военнослужащий не скрывал отказа от товарищей, пытаясь получить их поддержку. Свидетели в суде сообщили, что это повлияло на других военнослужащих, которые ранее не совершали похожих преступлений, и они стали тоже бездействовать. Кроме того, суд учёл, что преступление было совершено в период мобилизации.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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