Беременная жительница Уфы, пришедшая за покупками в супермаркет "Монетка", получила травму ноги после того, как находящаяся рядом с ней на полке бутылка кумыса самопроизвольно взорвалась.
Как сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике Башкортостан, женщине порезало ногу осколками от бутылки. После этого пострадавшая много раз пыталась добиться в магазине возмещения морального ущерба, но ей постоянно отказывали.
"Тогда уфимка обратилась к нам. Специалисты Управления помогли составить претензию и обратиться в суд с просьбой получить компенсацию", — сказано в сообщении.
Суд постановил выплатить пострадавшей в магазине 25 тысяч рублей компенсации.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Певица Лолита обратилась к продюсеру Александру Цекало с просьбой.