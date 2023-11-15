В магазине Уфы взорвалась бутылка кумыса, нанеся травму беременной горожанке

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Беременная жительница Уфы, пришедшая за покупками в супермаркет "Монетка", получила травму ноги после того, как находящаяся рядом с ней на полке бутылка кумыса самопроизвольно взорвалась.

Фото: Openverse by Александр Мотин is licensed under CC BY-SA 4.0.

Как сообщили в Telegram-канале Роспотребнадзора по республике Башкортостан, женщине порезало ногу осколками от бутылки. После этого пострадавшая много раз пыталась добиться в магазине возмещения морального ущерба, но ей постоянно отказывали.

"Тогда уфимка обратилась к нам. Специалисты Управления помогли составить претензию и обратиться в суд с просьбой получить компенсацию", — сказано в сообщении.

Суд постановил выплатить пострадавшей в магазине 25 тысяч рублей компенсации.

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