Финансист Ившин: как избежать импульсивных покупок на маркетплейсах и сохранить бюджет

1:37 Your browser does not support the audio element. Общество

Некоторые люди любят делать покупки на маркетплейсах не только из-за необходимости, но и по настроению. Этот процесс ожидания чего-то приятного добавляет радости, особенно когда речь идет о распаковке посылок и появлении чего-то нового в доме. Однако для некоторых эйфория от покупок быстро сменяется разочарованием, осознанием потраченных денег на ненужные вещи. Эксперты рассказывают, как избежать импульсивных покупок и сохранить финансовое благополучие.

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Финансист Николай Ившин предлагает использовать стратегию паузы и планирования, помня о том, как маркетплейсы могут манипулировать покупателями. Он советует отложить покупку на следующий день, чтобы взвесить все "за" и "против" и подойти к ней с хладнокровием. Также важно составить список необходимых товаров перед посещением магазина и придерживаться его, не поддаваясь маркетинговым уловкам.

Как сообщает "Вести Подмосковья", клинический психолог Дарья Яушева подчеркивает важность научиться не критиковать себя за импульсивные действия, а вместо этого создавать паузу между импульсом и решением. Она отмечает, что импульсивные покупки могут быть способом справиться с эмоциями, но есть более доступные способы, такие как прогулки, рисование, музыка или общение с близкими. Психолог также рекомендует вести бюджет, что помогает осознанно подходить к финансовым решениям, и усложнить доступ к маркетплейсу, чтобы снизить импульсивные покупки.

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Импульсивные покупки - главная дыра вашего семейного бюджета