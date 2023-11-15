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Жительница Омской области в присутствии дочери родила в лесу ребёнка и бросила его там

1:12
Происшествия

Жительница Омской области взяла с собой малолетнюю дочь в лес, чтобы родить там ещё одного малыша и тут же его бросить.

Жительница Омской области в присутствии дочери родила в лесу ребёнка и бросила его там
Фото: openverse by sashomasho is licensed under CC BY-SA 2.0.

Как пишет Telegram-канал Mash Siberia, несмотря на то, что женщина вместе с дочерью жила у своих родственников, ей удалось до самого конца сделать так, что никто из них так и не узнал о её беременности.

Когда пришло время рожать, омичка взяла с собой двухлетнюю дочь и ушла в лес. Там у неё произошли роды, и в лесу мать и оставила своего новорожденного ребёнка.

Спустя некоторое время правда вскрылась после того, как проходившая через лесопосадку местная жительница нашла там малыша.

Обвиняемая рассказала, что у неё нет средств на второго ребёнка, потому она решила от него избавиться. Омичка — мать-одиночка, однако у неё есть сожитель. По словам женщины, рожать она начала неожиданно, когда гуляла в лесопарке. Женщина подтвердила, что именно там она решила оставить только что родившегося младенца.

Пока женщину оставили под домашним арестом. Суд может назначить ей от 8 до 20 лет тюремного заключения.

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Автор Светлана Нерадовская
Светлана Нерадовская — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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