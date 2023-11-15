Дончанка издевалась над своим сыном, снимая его на видео и отправляя записи его отцу, который находится на фронте, с целью выманить у него деньги.
Отец полностью обеспечивал свою бывшую семью и регулярно посылал деньги на все нужды сына. Однако переводы прекратились, когда военнослужащий узнал, что Алина тратит средства на свои личные желания. В ответ на это девушка возмутилась и начала шантажировать своего бывшего мужа, посылая ему видео избиения его сына, сообщает "Блокнот-Донецк".
Одно из видео стало общедоступным, привлекая внимание правоохранительных органов. Полиция и следственный комитет приступили к расследованию жестоких действий матери. На данный момент рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.
Жительница Приморья родила дома ребенка и избавилась от младенца,