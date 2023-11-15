Дончанка избивала сына на видео, чтобы заставить отца, который ушел на СВО, прислать деньги

0:50 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Дончанка издевалась над своим сыном, снимая его на видео и отправляя записи его отцу, который находится на фронте, с целью выманить у него деньги.

Фото: openverse "Child-abuse-Kekerasan-pada-anak" by Aizbah Khan is licensed under CC BY 4.0.

Отец полностью обеспечивал свою бывшую семью и регулярно посылал деньги на все нужды сына. Однако переводы прекратились, когда военнослужащий узнал, что Алина тратит средства на свои личные желания. В ответ на это девушка возмутилась и начала шантажировать своего бывшего мужа, посылая ему видео избиения его сына, сообщает "Блокнот-Донецк".

Одно из видео стало общедоступным, привлекая внимание правоохранительных органов. Полиция и следственный комитет приступили к расследованию жестоких действий матери. На данный момент рассматривается вопрос об изъятии ребенка из семьи.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение) Добавьте "Правду.Ру" в свои источники News.Google,.

Няня избила полугодовалого ребенка в Алматы (20.01.20)