Пассажиров поезда "Москва-Симферополь" высадили в Мичуринске Тамбовской области из-за угрозы взрыва.
В Тамбовской области пьяный пассажир угрожал взорвать поезд. Его задержала полиция, а ехавших в поезде людей на момент поиска взывчатки высадили на станции Мичуринск-Воронежский.
40 минут оперативники искали в поезде взрывчатые вещества. Всё это время пассажиры ожидали на улице. Опасных веществ не нашли, поэтому поезд двинулся дальше в Симферополь.
Ранее сообщалось, что в Рязанской области грузовой поезд сошёл с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц.
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