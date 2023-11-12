В Тамбовской области остановили пассажирский поезд из-за угрозы теракта

0:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Пассажиров поезда "Москва-Симферополь" высадили в Мичуринске Тамбовской области из-за угрозы взрыва.

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Тамбовской области пьяный пассажир угрожал взорвать поезд. Его задержала полиция, а ехавших в поезде людей на момент поиска взывчатки высадили на станции Мичуринск-Воронежский.

40 минут оперативники искали в поезде взрывчатые вещества. Всё это время пассажиры ожидали на улице. Опасных веществ не нашли, поэтому поезд двинулся дальше в Симферополь.

Ранее сообщалось, что в Рязанской области грузовой поезд сошёл с рельсов из-за вмешательства посторонних лиц.

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