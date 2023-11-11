В Рязанской области произошла крупная железнодорожная авария, причиной которой стало "вмешательство посторонних лиц".
В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Представители Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что авария случилась в 7:12 на перегоне Рыбное-Блокпост. Пострадал помощник машиниста.
В МЖД отметили, что предположительно сход с рельсов произошел в результате "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта.
Представители МЖД заверили, что движение пассажирских поездов будет осуществляться по графику.
Ранее сообщалось, что в Рязани застрелили главу службы судебных приставов.
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