В Рязанской области из-за "вмешательства посторонних лиц" сошли с рельсов вагоны поезда

0:47 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Рязанской области произошла крупная железнодорожная авария, причиной которой стало "вмешательство посторонних лиц".

Фото: Нейросеть Шедеврум

В Рязанской области сошли с рельсов 19 вагонов грузового поезда. Представители Московской железной дороги (МЖД) рассказали, что авария случилась в 7:12 на перегоне Рыбное-Блокпост. Пострадал помощник машиниста.

В МЖД отметили, что предположительно сход с рельсов произошел в результате "вмешательства посторонних лиц" в работу железнодорожного транспорта.

Представители МЖД заверили, что движение пассажирских поездов будет осуществляться по графику.

Ранее сообщалось, что в Рязани застрелили главу службы судебных приставов.

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