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Пропавший в Сафоново школьник найден живым

1:42
Происшествия

Сегодня выяснилось, что подросток закрылся в квартире, когда понял, что его ищут. Подробности того, почему мальчик не был обнаружен дома родными раньше, не сообщаются.

Пропавший в Сафоново школьник найден живым
Фото: "Victory Day (police officer)" by hiler2002 is licensed under CC BY 2.0.

Возможно это произошло из-за того, что отец, который воспитывает двоих детей без матери, сам участвовал в поисках и практически всё это время провёл на улице.

Сообщения об исчезновении Кирилла стали появляться в смоленских пабликах 8 ноября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 14-летний подросток вышел из школы и направился в сторону дома. Около 15:00 его видела у подъезда соседка, но в квартиру Кирилл Распутин так и не зашёл. Постояв у дверей, он развернулся и ушел в неизвестном направлении. На телефонные звонки школьник не отвечал.

В розыске мальчика приняли участие добровольцы смоленского поисково-спасательного отряда "Сальвар". Волонтёры прочесывали город и развешивали ориентировки.

По словам Юрия Алексеевича, отца Кирилла, его сын обычный подросток. Прежде он не уходил из дома. Причиной такого поведения сына он считает инцидент, произошедший в спортивной секции, которую посещает Кирилл. Недавно тренер заметил, что у него начали исчезать деньги. Чтобы понять, кто из ребят занимается воровством, тренер установил камеры. На одной из записей оказался Кирилл. Мальчик взял барсетку своего спортивного наставника и положил её на место.

Поговорить о случившемся отец и сын не успели. Подросток пропал.

 

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Автор Евгений Савин
Евгений Савин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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