Пропавший в Сафоново школьник найден живым

1:42 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня выяснилось, что подросток закрылся в квартире, когда понял, что его ищут. Подробности того, почему мальчик не был обнаружен дома родными раньше, не сообщаются.

Фото: "Victory Day (police officer)" by hiler2002 is licensed under CC BY 2.0.

Возможно это произошло из-за того, что отец, который воспитывает двоих детей без матери, сам участвовал в поисках и практически всё это время провёл на улице.

Сообщения об исчезновении Кирилла стали появляться в смоленских пабликах 8 ноября. Камеры видеонаблюдения зафиксировали, что 14-летний подросток вышел из школы и направился в сторону дома. Около 15:00 его видела у подъезда соседка, но в квартиру Кирилл Распутин так и не зашёл. Постояв у дверей, он развернулся и ушел в неизвестном направлении. На телефонные звонки школьник не отвечал.

В розыске мальчика приняли участие добровольцы смоленского поисково-спасательного отряда "Сальвар". Волонтёры прочесывали город и развешивали ориентировки.

По словам Юрия Алексеевича, отца Кирилла, его сын обычный подросток. Прежде он не уходил из дома. Причиной такого поведения сына он считает инцидент, произошедший в спортивной секции, которую посещает Кирилл. Недавно тренер заметил, что у него начали исчезать деньги. Чтобы понять, кто из ребят занимается воровством, тренер установил камеры. На одной из записей оказался Кирилл. Мальчик взял барсетку своего спортивного наставника и положил её на место.

Поговорить о случившемся отец и сын не успели. Подросток пропал.