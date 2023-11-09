Робот убил человека, не сумев отличить его от коробки с овощами

0:53 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сообщая подробности, британская "Гардиан" пишет, что несчастный случай произошёл в центре распределения сельскохозяйственной продукции, который расположен в провинции Южный Кёнсан. Погибшим оказался 40-летний сотрудник компании, проверявший исправность машины.

Фото: nypost.com

Промышленный робот поднимал коробки с болгарским перцем и ставил их на поддон. В какой-то момент машина идентифицировала человека как коробку. Роботизированная рука прижала верхнюю часть тела мужчины к конвейерной ленте, раздавив его грудь и лицо. Пострадавшему попытались оказать медицинскую помощь и отправили в больницу, но через некоторое время он всё же скончался.

В ближайшее время полиция начнёт расследование в отношении руководителей службы безопасности предприятия, принадлежащего сельскохозяйственному комплексу Donggoseong.