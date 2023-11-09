На Сахалине военного судили почти на три года за отказ участвовать в СВО

0:57 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Военный суд в Южно-Сахалинске признал виновным военнослужащего в неисполнении приказа и вынес приговор. Его лишили свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием в колонии-поселении.

Фото: Нейросеть Шедеврум

"За совершение преступления, предусмотренного ч. 2.1 ст. 332 УК РФ (неисполнение приказа), военнослужащему назначено наказание в виде лишения свободы на срок 2 года 9 месяцев с отбыванием наказания в колонии-поселении", — отмечается в сообщении.

В ходе судебного заседания было установлено, что военнослужащий, ссылаясь на здоровье и семейные обстоятельства, отказался участвовать в специальной военной операции. Учитывая, что неисполнение приказа произошло в период мобилизации, суд признал это обстоятельство отягчающим. Приговор подлежит обжалованию.

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