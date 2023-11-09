Юноша заявил о травле в лагере под Артёмовским на Урале

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Подросток из Сысертского района поделился информацией о том, что в период с 28 октября по 3 ноября 2023 года, во время пребывания в санатории "Талый ключ" в Свердловской области, он столкнулся с насилием со стороны сверстников и взрослых сотрудников-воспитателей, сообщает tagilcity.ru.

Фото: en.amerikanki. com/7-reasons-your-kids-should-go-to-summer-camp/

По его словам, он подвергался физическим издевательствам со стороны других детей в течение всей смены, а также его принуждали выполнять физические наказания, несмотря на его ранее полученную травму кисти и медицинский запрет на занятия физкультурой. Эту информацию сообщили представители прокуратуры Свердловской области.

Родители подростка утверждают, что им не сообщили никакой информации со стороны персонала учреждения о насилии, которому был подвергнут их сын. В связи с этим прокуратура проводит проверку инцидента, и в случае обнаружения нарушений, будут приняты соответствующие меры.

Напомним, что в конце июля 2023 года, в лагере "Уральские самоцветы", семилетний ребёнок также подвергся насилию со стороны других детей. Его родители обратились в прокуратуру, Следственный комитет, суд и к свердловскому детскому омбудсмену, чтобы привлечь виновных к ответственности.

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