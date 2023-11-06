В Санкт-Петербурге ищут пожилого пассажира, который насильно делал массаж 9-летней девочке во время трёхчасового перелета из Сургута. Сообщается, что она рассказала своему отцу о случившемся после приземления. Пассажир обнаружил, что школьница путешествует в одиночку, и стал навязывать ей бесплатные массажные услуги.
Отец обратился к сотрудникам аэропорта, которые выяснили, что имя пассажиру 80 лет. В настоящее время его местонахождение устанавливается. По социальным сетям, которые изучили журналисты, можно понять, что пассажир в активном поиске. Теперь ему предстоит быть допрошенным полицией относительно воздействия на школьницу, пишет Telegram-канал "Mash на Мойке".
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